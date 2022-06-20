Роднина о создании открытой категории для трансгендеров: «А почему нет? У нас половина игр Олимпиады надуманы»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на решение Международной федерации плавания (FINA) создать открытую категорию для трансгендеров.

«А почему нет? Я считаю, что у нас половина игр Олимпиады надуманы. Они могут заниматься и выступать. Я только не понимаю: а с кем они будут тренироваться? С мужчинами? Переделанные мужчины будут соревноваться с женщинами? Ну, это несправедливо, конечно. Занимаюсь я, например, плаванием. Плаваю по несколько часов в день, а потом приходит оно и говорит, что будет со мной плавать. И все мои годы работы пошли насмарку», — сказала Роднина «СЭ».