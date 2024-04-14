Российский пловец Малютин о нейтральном статусе: «У каждого спортсмена сформирована позиция, но озвучить свою не готов»

Серебряный призер Олимпийских Игр и трехкратный чемпион Европы Мартин Малютин поделился мнением об участии в предстоящем международном турнире в Боснии и Герцеговине и о нейтральном статусе для российских пловцов.

«Я есть в списочном составе на турнир в Баня-Луку. Каждый старт по-своему дает определенные эмоции, на каждый старт подходим в определенной форме. Первый раз за несколько лет поедем на международный турнир, хочется больше различных стартов. Чемпионат мира в Дохе смотрел, стараюсь следить за всеми турнирами, не отставать. Как результаты? Быстро плывут, конечно, никто не остановился. Вот и мы стараемся не отставать.

Соперничества везде хватает, но хочется и на других соревнованиях выступать. Чем больше стартов — тем лучше, помогает набрать форму. Мотивации всегда хватает, если правильно себя настраивать, готовимся, как и раньше. Хочется показать свое лучшее время, проплыть так же, как на чемпионатах Европы. Хорошо живем, не жалуемся. О нейтральном статусе пока не высказывался и сейчас не буду. Позиция у каждого спортсмена сформирована, но на данный момент я не готов озвучить свою. Возможно, она поменяется после Баня-Луки. Переманить в другие сборные не пытались, да и особо нет такого желания куда-то переходить», — сказал Малютин.

Иван Гирев, единственный российский пловец, получивший ранее нейтральный статус, отказался от него по собственной инициативе.