Тренер сборной России по плаванию Чепик – об ужесточении нормативов: «Многие спортсмены будут уходить»

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик объяснил, чем конкретно опасно для плавания ужесточение нормативов для выполнения званий мастера спорта международного класса и заслуженного мастера спорта в своем виде.

«Писались статьи, писали в прошлом году, были проекты, говорили о своих предложениях. Уровень в это время нельзя поднимать ни в коем случае. Обычно нормативы поднимаются после Олимпиады. В течение года согласно тем результатам, которые спортсмены мирового уровня показывают на Олимпиаде, составляются наши нормативы. Мы не должны ими пугать. Их нужно делать доступными при мощной и хорошей работе. Потому что уровень мастера спорта международного класса в нормальной ситуации – это 20-й или даже 25-й результат в мире. Наша команда начинает формироваться с этих результатов. Когда до Олимпиады четыре года, мы ставим перед своими спортсменами планку не ниже 25-го места. И дальше двигаемся вперед.

Многие спортсмены сейчас будут уходить. Это одна сторона, спортсменов. Но тут же и вторая возникает – со стороны детско-юношеских спортивных школ. Открытие групп высшего спортивного мастерства. Люди потеряют в зарплатах, работу потеряют. Для школ олимпийского резерва это вообще большая проблема. Почетный мастер спорта был в советское время – это если ты в течение 10 лет подряд показываешь результат на уровне мастера спорта, то есть плаваешь как минимум до 30 лет. Но это почетное звание, оно ничего не дает. Кроме того, что человеку приятно. Он пришел к пику карьеры, плавает и двигается к пенсии», – сказал Чепик.