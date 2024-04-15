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Чемпионат России: расписание соревнований и трансляция 15 апреля

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Юлия Ефимова.
Фото Дмитрий Коротаев/ «Известия»

Чемпионат России по плаванию проходит с 14 по 19 апреля в Казани в бассейне Дворца водных видов спорта. Начало предварительных заплывов — в 09:00 по московскому времени, полуфинальных и финальных — 18:00.

Для утренних заплывов пройдет только техническая трансляция (без комментатора) в группе в социальной сети «ВКонтакте» в онлайн-сервисе ВК-видео и на сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП). Вечерняя сессия чемпионата России будет показана в прямом эфире на ресурсах холдинга «Матч ТВ», онлайн-трансляция будет также дублироваться на странице ВФП в ВКонтакте (VK Видео).

Чемпионат России: расписание соревнований и трансляция 15 апреля

  • Разминка — 08.00-09.00
  • Предварительные заплывы — 09.00-13.30
  • Семинар судей — 14.00-16.00
  • Разминка — 17.00-17.40
  • Специальная церемония награждения — 17.45
  • Финальные и полуфинальные заплывы — 18.00-20.00 — прямой эфир «Матч!» (Повтор на «Матч! Планета» — 20:55 и 10:05, повтор на «Матч! Арена» — 22:05)

Время начала соревнований — московское.

Чемпионат России по плаванию: даты турнира и где смотреть трансляции

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