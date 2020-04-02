Ласло Чех продолжит карьеру ради участия в Олимпиаде

Шестикратный олимпийский призер Ласло Чех заявил, что намерен продлить карьеру еще на год ради участия в Олимпиаде в Токио. 34-летний венгр планировал завершить выступления в этом году, но Игры-2020 были перенесены из-за пандемии коронавируса.

— Я думал, 2020 будет последним в моей карьере, но произошли события, пандемия распространилась, — цитирует Reuters Чеха. — Я должен продолжать работать, тренироваться и вскоре принять участие в соревнованиях.

Олимпиада — главная цель, но я не знаю, какие старты будут до этого и когда жизнь вернется в привычный ритм. Я постараюсь протянуть еще год. Думаю, я смогу это. Но сперва давайте разберемся с этим вирусом.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 000 207 человек. Умерших — 51 356, выздоровевших — 210 199. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.