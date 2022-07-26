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Волейболист Волков прокомментировал заплыв своих партнеров по «Зениту» на «Играх Дружбы»

Рустам Имамов
Корреспондент
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Игрок казанского «Зенита» Дмитрий Волков рассказал о своих эмоциях от посещения турнира по водным видам спорта «Игры Дружбы» в Казани.

«Было интересно посмотреть, как выступят наши ребята в этой дружеской эстафете. Как я слышал, Денис занял второе место, а Алексей, по-моему, был в команде, которая стала третьей или четвертой. Они хорошо проплыли. К ним претензий нет. Я бы мог проплыть тоже, но еще лучше проплыла бы моя девушка. Она занималась раньше плаванием.

Я не силен в водных видах спорта. Пришли поддержать наших ребят. Буду болеть за красивую борьбу! Прыгнуть с 10-метровой вышки? Мне слабо, честно говоря. Здоровье важнее для меня. Я смотрел с нее вниз — и страшно», — рассказал Волков.

Напомним, что участие в заплыве звезд на Играх Дружбы в Казани приняли одноклубники Волкова Алексей Кононов и Денис Земченок.

Дмитрий Волков
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