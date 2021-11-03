Каменева завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по плаванию
19:17
Россиянка Мария Каменева завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 50 метров вольным стилем.
Россиянка проплыла дистанцию за 23,72 секунды.
Первое место заняла Сара Шестрем из Швеции (23,12 секунды). На второй позиции оказалась Катаржина Васик из Польши (+0,37).
Соревнования проходят в Казани с 2 по 7 ноября.
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