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Сегодня, 14:58

Российскому пловцу Сибирцеву отказали в смене спортивного гражданства

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) отклонила просьбу российского пловца Ильи Сибирцева о смене спортивного гражданства. Он хотел выступать за сборную Узбекистана.

«Илья Сибирцев не имеет права представлять Узбекистан. World Aquatics отклонила просьбу Сибирцева сменить спортивное гражданство», — приводит РИА Новости слова пресс-службы World Aquatics.

22-летний Сибирцев — серебряный и бронзовый призер юниорского первенства мира 2019 года.

Источник: РИА Новости
плавание
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