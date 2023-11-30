Российскому пловцу Сибирцеву отказали в смене спортивного гражданства

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Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) отклонила просьбу российского пловца Ильи Сибирцева о смене спортивного гражданства. Он хотел выступать за сборную Узбекистана.

«Илья Сибирцев не имеет права представлять Узбекистан. World Aquatics отклонила просьбу Сибирцева сменить спортивное гражданство», — приводит РИА Новости слова пресс-службы World Aquatics.

22-летний Сибирцев — серебряный и бронзовый призер юниорского первенства мира 2019 года.