Новости
Статьи Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 21:30

Белорусский пловец Шиманович: «Только положительные впечатления от «Игр Дружбы»

Белорусский пловец Шиманович сказал, что испытывал только положительные эмоции от «Игр Дружбы»
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Белорусский пловец Илья Шиманович поделился эмоциями от соревнований «Игры дружбы» в Казани.

«Только положительные впечатления от Казани, каждый раз радуюсь, когда приезжаю сюда, не было ничего плохого. Немного был расстроен «полтинником», но плохой опыт — тоже опыт, нужно учиться на своих ошибках. Эти соревнования проходили не на пике формы, на этом сказалось, наверно, то, что не было соревнований по длинной воде, до этого было один-два старта, я еще не наплавал свои дистанции», — цитирует ТАСС Шимановича.

27-летний Шиманович одержал победу на турнире на дистанции 100 метров брассом, показав результат 58,97 секунды.

Источник: https://tass.ru/sport/15306827
0
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
Российские судьи опять погрязли в скандалах. Прошло всего два тура РПЛ, а против арбитров ополчились все
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На соревнованиях «Игры дружбы» в Казани проходит допинг-контроль и может быть установлен мировой рекорд

Колесников прокомментировал сенсационное поражение на «Играх Дружбы» в Казани
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости