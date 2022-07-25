Белорусский пловец Шиманович: «Только положительные впечатления от «Игр Дружбы»

Белорусский пловец Илья Шиманович поделился эмоциями от соревнований «Игры дружбы» в Казани.

«Только положительные впечатления от Казани, каждый раз радуюсь, когда приезжаю сюда, не было ничего плохого. Немного был расстроен «полтинником», но плохой опыт — тоже опыт, нужно учиться на своих ошибках. Эти соревнования проходили не на пике формы, на этом сказалось, наверно, то, что не было соревнований по длинной воде, до этого было один-два старта, я еще не наплавал свои дистанции», — цитирует ТАСС Шимановича.

27-летний Шиманович одержал победу на турнире на дистанции 100 метров брассом, показав результат 58,97 секунды.