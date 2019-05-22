Колесников опроверг сообщение о проблемах со здоровьем

Рекордсмена мира по плаванию Климент Колесников опроверг информацию о возникших у него проблемах со здоровьем, которые могут заставить его завершить карьеру.

- Я проходил плановое углубленное медицинское обследование. Моему здоровью ничего не угрожает, - цитирует ТАСС Колесникова.

Опроверг появившуюся информацию и личный тренер спортсмена Дмитрий Лазарев.

- Никакой операции не было, он просто проходил обследование, плановую диспансеризацию, - заявил он.

Рекорд мира Колесников установил в прошлом году на дистанции 50 м на спине.

Источник: пловец Колесников попал в больницу, у него тромбоз вены в руке и эмболия