Источник: пловец Колесников попал в больницу, у него тромбоз вены в руке и эмболия

Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников попал в больницу, утверждает Телеграм-канал "Мутко против". Врачи диагностировали у 18-летнего спортсмена тромбоз вены в руке и эмболию. Его уже прооперировали.

Колесников - один из самых перспективных российских пловцов за последние несколько лет. В августе 2018 года он установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине, который до сих пор никто не побил.

В феврале 2019 года европейская лига плавания признала Климента Колесникова лучшим спортсменом прошедшего года.

Теперь ему предстоит долгая реабилитация. Есть большая вероятность, что Клименту придется завершить карьеру.