На соревнованиях «Игры Дружбы» в Казани проходит допинг-контроль и может быть установлен мировой рекорд

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал о ратификации международными спортивными организациями, в частности международной федерации водных видов спорта (FINA) рекордов, установленных на внутренних российских стартах, например, на проходящих в эти дни «Играх Дружбы» в Казани.

«У нас нет никаких опасений, что будет все по-другому. Так что главное, чтобы эти рекорды были, а зачесть их должны. По правилам нужен для этого контроль за допингом? Так допинг-контроль у нас идет, мы проинформировали РУСАДА, ожидаем что все требования у нас

выполняются. Допинг-контроль проходит по плану, все нормально", — сказал Сальников.

Отметим, что российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации водных видов спорта (FINA) до конца 2022 года. Среди участников «Игр Дружбы» в Казани помимо регионов России и Белоруссии были представители Алжира, Южной Кореи, Армении, Вьетнама и других стран.