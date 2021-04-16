Назван предварительный состав сборной России по плаванию на Олимпиаду в Токио

Стал известен предварительный состав сборной России по плаванию на Олимпийские игры в Токио (Япония). Об этом сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации плавания 16 апреля.

В список вошли Юлия Ефимова, Антон Чупков, Евгения Чикунова и другие.

В мужскую команду вошли: Илья Бородин, Михаил Вековищев, Иван Гирев, Владислав Гринев, Илья Дружинин, Александр Егоров, Андрей Жилкин, Климент Колесников, Александр Красных, Александр Кудашев, Мартин Малютин, Кирилл Мартынычев, Андрей Минаков, Владимир Морозов, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Максим Ступин, Антон Чупков и Александр Щеголев.

Состав женской сборной: Вероника Андрусенко, Анна Егорова, Юлия Ефимова, Мария Каменева, Анастасия Кирпичникова, Елизавета Клеванович, Валерия Саламатина, Арина Суркова, Мария Темникова, Дарья Устинова К., Дарья Устинова С., Анастасия Фесикова, Евгения Чикунова и Светлана Чимрова.

Окончательный состав олимпийской сборной будет опубликован по итогам дополнительной подготовки.

Летние Олимпийские игры в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.