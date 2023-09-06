Рылов — о критериях World Aquatics о допуске россиян: «Если мы продолжим выступать под нейтральным флагом, это войдет в привычку»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов в комментарии для «СЭ» отреагировал на критерии Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), которые позволят российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Согласно заявлению, спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в соревнованиях, где время определяется результатом одного спортсмена. Одним из критериев допуска также является отсутствие поддержки спортсменами СВО. Россиянам и белорусам будет запрещено выступать в дуэтах или групповых стартах в синхронном плавании, в водном поло, а также в синхронных прыжках в воду и эстафетах в плавании.

«Ничего не поменялось. Нас никто никуда не отпустил. Если мы так и продолжим выступать под нейтральным флагом, то это войдет в привычку. Условия, мягко говоря, не очень хорошие. Даже если допустить, что ребята с индивидуальных видов поедут, то что делать другим видам спорта: синхронистки, водное поло? Мы можем ехать, а они нет? Это неуважение к другим спортсменам. Большинство ребят на это не согласятся», — сказал Рылов «СЭ».

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным организациям допустить россиян к участию в турнирах в нейтральном статусе. При этом рекомендовано разрешить выступать только тем спортсменам, которые не связаны с вооруженными силами и не выражали публичную поддержку специальной военной операции. Также россиянам запрещено выступать в командных соревнованиях.

Олимпиада в Париже пройдет летом 2024 года с 26 июля по 11 августа.