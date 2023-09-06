Рылов заявил, что пока не принял решения о возможном завершении карьеры

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в 2024 году.

«Пока ничего не знаю. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Решение о завершении карьеры пока не принял», — сказал Рылов «СЭ».

26-летний Рылов — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион мира на короткой воде и четырехкратный чемпион Европы, трехкратный чемпион юношеских Олимпийских игр. Он первый российский спортсмен, выигравший олимпийское золото в плавании в бассейне в XXI веке. В апреле россиянин одержал победу на дистанции 200 м на спине на чемпионате России-2023.

Российские пловцы отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с марта 2022 года. 4 сентября World Aquatics допустила российских спортсменов к участию в индивидуальных международных соревнованиях.