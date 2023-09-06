Новости
Статьи Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 12:12

Рылов заявил, что пока не принял решения о возможном завершении карьеры

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Евгений Рылов.
Фото Известия

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном завершении карьеры в 2024 году.

«Пока ничего не знаю. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Решение о завершении карьеры пока не принял», — сказал Рылов «СЭ».

26-летний Рылов — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион мира на короткой воде и четырехкратный чемпион Европы, трехкратный чемпион юношеских Олимпийских игр. Он первый российский спортсмен, выигравший олимпийское золото в плавании в бассейне в XXI веке. В апреле россиянин одержал победу на дистанции 200 м на спине на чемпионате России-2023.

Российские пловцы отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с марта 2022 года. 4 сентября World Aquatics допустила российских спортсменов к участию в индивидуальных международных соревнованиях.

Евгений Рылов
1
0
Читайте также
AFP: ВАДА пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады-2024
Комиссия CAS отказала США в присутствии на слушаниях по делу фигуристки Валиевой
Молдавия после аудита согласилась оплатить «Газпрому» только $8,6 млн долга
Наводчику танка «Алеша» подарили автомобиль и табун лошадей в Якутии
Карточку Суровикина убрали с сайта Минобороны
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Ефимова — об Олимпиаде в Токио
"В Токио у нас будет первое золото со времен Попова"
Вот доказательства
Ефимова - о своих откровенных фото
Автографы от чемпионки мира
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Денис Панкратов
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рылов — о критериях World Aquatics о допуске россиян: «Если мы продолжим выступать под нейтральным флагом, это войдет в привычку»
Новости
RSS RSS
Все новости