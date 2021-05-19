Ефимова заняла 4-е место в финале на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы
19:29
Россиянка Юлия Ефимова не смогла выиграть медаль в финале на дистанции 100 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в эти дни в Будапеште (Венгрия).
29-летняя Ефимова показала четвертое время — 1.06,33 секунды. Лучший результат показала шведка Софи Ханссон (1.05,69). Серебряную медаль завоевала итальянка Арианна Кастиглиони (1.06,13), ее соотечественница Мартина Карраро (1.06,21) — на третьем месте.
Чемпионат Европы завершится 23 мая.
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