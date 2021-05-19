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Украинец Романчук выиграл дистанцию 1500 метров вольным стилем на чемпионате Европы, Егоров — восьмой

19:36

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) завершились соревнования по плаванию на дистанции 1500 метров вольным стилем. Победу одержал украинец Михаил Романчук. Его результат — 14 минут и 39,89 секунды.

Вторым стал итальянец Грегорио Палтриньери (+3,02). На третьей позиции еще один представитель Италии Доменико Ачеренца (+14,47). Россиянин Александр Егоров в финале занял последнее, восьмое место (30,54).

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