На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) завершились соревнования по плаванию на дистанции 1500 метров вольным стилем. Победу одержал украинец Михаил Романчук. Его результат — 14 минут и 39,89 секунды.

Вторым стал итальянец Грегорио Палтриньери (+3,02). На третьей позиции еще один представитель Италии Доменико Ачеренца (+14,47). Россиянин Александр Егоров в финале занял последнее, восьмое место (30,54).