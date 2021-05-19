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Колесников завоевал золото чемпионата Европы в стометровке вольным стилем, Минаков — третий

19:26
Климент Колесников. Фото AFP
Климент Колесников. Фото AFP
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На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) завершились соревнования на дистанции 100 метров вольным стилем у мужчин. Победил россиянин Климент Колесников. Еще один представитель России Андрей Минаков стал третьим.

Результат победителя — 47,37 секунды. Минаков отстал от победителя на 0,37 секунды. Второе место у итальянца Алессандро Миресси (+0,08).

Также Колесников установил рекорд чемпионатов Европы. Для 20-летнего спортсмена это третье золото на текущем турнире.

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