На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) завершились соревнования на дистанции 100 метров вольным стилем у мужчин. Победил россиянин Климент Колесников. Еще один представитель России Андрей Минаков стал третьим.

Результат победителя — 47,37 секунды. Минаков отстал от победителя на 0,37 секунды. Второе место у итальянца Алессандро Миресси (+0,08).

Также Колесников установил рекорд чемпионатов Европы. Для 20-летнего спортсмена это третье золото на текущем турнире.