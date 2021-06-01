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Ефимова выиграла 100-метровку брассом на этапе «Маре Нострум» во Франции

21:14
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Трехкратный призер Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова победила на дистанции 100 метров брассом на этапе серии «Маре Нострум» во Франции.

Ефимова проплыла с результатом 1 минута 6,98 секунды.

Второе место поделили испанка Хессика Валь Монтеро и мексиканка Мелисса Родригес.

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