Ефимова выиграла 100-метровку брассом на этапе «Маре Нострум» во Франции
21:14
Трехкратный призер Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова победила на дистанции 100 метров брассом на этапе серии «Маре Нострум» во Франции.
Ефимова проплыла с результатом 1 минута 6,98 секунды.
Второе место поделили испанка Хессика Валь Монтеро и мексиканка Мелисса Родригес.
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