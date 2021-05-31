Новости
Статьи FINA-2015 FINA-2017 FINA-2019 Олимпиада
Новости   //    Плавание

В Казани двое подростков получили травмы на чемпионате России по прыжкам в воду

15:07

Двое подростков получили травмы на чемпионате России по прыжкам в воду в Казани, один госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) с ушибами грудной клетки и живота, сообщает ТАСС.

«За медицинской помощью обратились двое подростков с травмами. Мальчик 14 лет получил ушибы грудной клетки и живота. Бригадой скорой помощи был доставлен в ДРКБ. Сейчас ребенок в сознании, угрозы жизни нет. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — сообщили в ведомстве.

У второго спортсмена 17 лет закрытый перелом пальца левой кисти, от госпитализации он отказался, медики оказали помощь на месте.

Чемпионат России по прыжкам в воду в Казани продлится до 2 июня, в нем принимают участие 150 спортсменов из 14 регионов страны.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11517209

Читайте также

Чемпионат мира-2021, расписание и результаты 31 мая: Россия — Швеция и другие матчи
Россия — Швеция: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021
Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
Турнирные таблицы групп Канады и России на ЧМ-2021 по хоккею: положение на 30 мая

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд