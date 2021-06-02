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Ефимова выиграла два заплыва на этапе «Маре Нострум»

21:35
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Российская пловчиха Юлия Ефимова одержала победы на дистанциях 50 и 200 м брассом на этапе серии «Маре Нострум» во французском Кане-ан-Русийон.

Ефимова проплыла 50 метров за 30,58 секунды. Второе место заняла шведка Клара Тормальм, замкнула тройку испанка Марина Гарсия Урсайнки.

На дистанции 200 метров Ефимова стала лучшей с результатом 2 минуты 24,85 секунды. Второе место заняла испанка Джессика Валь Монтеро, третьей стала чешка Кристина Горска.

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