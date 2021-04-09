Ефимова рассказала о получении Green Card США
Трехкратный призер Олимпийских игр российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что получение Green Card помогло бы ей свободно перемещаться между двумя странами.
Ефимова на протяжении многих лет живет и тренируется в США.
«У меня двойного паспорта нет. Вопрос по Green Card. Ее можно было бы сделать, чтобы перелетать туда-обратно и чтобы это было для меня удобно. А уж если кому-то захочется раздуть эту тему, это не мои проблемы», — цитирует Ефимову «РИА Новости».
Напомним, что Ефимова не отобралась на Олимпиаду в Токио на дистанции 200 метров брассом, так как на чемпионате России стала только третьей в этом виде программы.
Юлия Ефимова: «Я вообще думала, что не попаду на Олимпиаду, — наметила себе отдых на дни Игр в Токио»
Дополнительная информация:
https://rsport.ria.ru/20210409/prizer-oi-v-plavanii-efimova-prokommentirovala-vozmozhnost-polucheniya-green-card-v-ssha-1727471250.html
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