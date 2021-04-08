Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассказала журналистам после завершения личных дистанций для нее на чемпионате России 2021 года в Казани о подготовке к предстоящему чемпионату Европы по плаванию и Олимпийским Играм.

«Сколько чемпионат Европы будет две недели? Почему две? Одну, наверное, для меня. Вот если бы разрешили приехать мне с собакой, то все равно было бы сколько выступать. А так я будто все последнее время ничего не хочу делать, хочу просто лежать, гладить свою собаку, которая лежит со мной рядом, пить вино и отдыхать. Но надо, надо, папа меня подбодряет. Просто фишка в чем, когда ты молодой, дерзкий, хочешь всем все доказать и тебе нечего терять вся эта подготовка, соревнования, все дается намного проще. А когда ты уже опытный, и еще не в форме, и знаешь это... Выйти все-таки, доплыть, дойти до конца — это уже многое значит, лично для меня. Я собой довольна. Проигрывать и терять свой статус — не самые приятные, конечно, для меня ощущения. Но я сделала это красиво» , — сказала Ефимова.

По результатам ЧР Юлия заняла второе место на дистанции 100 метров брассом и третье на дистанции 200 метров, в результате чего рискует не попасть на 200 в олимпийскую команду. Первое место заняла на данной дистанции в Казани Евгения Чикунова, второй стала Мария Темникова.

(Рустам Имамов)