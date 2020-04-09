Ефимова показала, как плавает без воды. Необычная тренировка на кухне во время самоизоляции

Трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова показала комплекс упражнений, с помощью которых можно имитировать плавание в домашних условиях.

Россиянка выложила в своем Instagram видео с инструкцией по выполнению упражнений, которые она предлагает.

— Плаваем на суше или кухне, — подписала публикацию Ефимова. — Всё новое — это хорошо забытое старое! Ловите несколько упражнений для плавания на суше, так сказать. Не грустите и не болейте. P. S.: плаваю я лучше, чем говорю и снимаю видео, да и на суше так себе. Зато всегда на позитиве.