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Ефимова показала, как плавает без воды. Необычная тренировка на кухне во время самоизоляции

13:40
Юлия Ефимова. Фото Instagram Юлии Ефимовой
Юлия Ефимова. Фото Instagram Юлии Ефимовой
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Трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова показала комплекс упражнений, с помощью которых можно имитировать плавание в домашних условиях.

Россиянка выложила в своем Instagram видео с инструкцией по выполнению упражнений, которые она предлагает.

— Плаваем на суше или кухне, — подписала публикацию Ефимова. — Всё новое — это хорошо забытое старое! Ловите несколько упражнений для плавания на суше, так сказать. Не грустите и не болейте. P. S.: плаваю я лучше, чем говорю и снимаю видео, да и на суше так себе. Зато всегда на позитиве.

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