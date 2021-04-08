Ефимова не отобралась в Токио на коронной дистанции. Это пат для российского плавания

Все понимают, что на Олимпиаде Юля будет готова куда лучше, но и отцеплять других девчонок — неправильно.

Чемпионат России по плаванию

Женщины. Брасс. 200 м

1. Евгения Чикунова — 2.21,63

2. Мария Темникова — 2.22,76

3. Юлия Ефимова — 2.24,16.

Всероссийской федерации плавания (ВФП) не позавидуешь. Главная звезда женской сборной Юлия Ефимова стала только третьей на 200 м брассом, а согласно правилам отбора в олимпийскую сборную попадают лишь два первых спортсмена. Без каких-либо вариантов.

Такая строгая и безальтернативная система, с одной стороны, хороша. Финишируй первым-вторым — и никаких вопросов не будет. Четкие критерии, которые понятны всем. С другой стороны, эта схема не подразумевает элемента случайности, и гибкой ее назвать нельзя. В свое время на чемпионате России по легкой атлетике-2008 Андрей Сильнов стал лишь четвертым в прыжках в высоту. По идее, пролетел мимо всего. Но спустя пару дней на турнире в Лондоне он показал 2,38 м — мощнейший результат. Было очевидно, что его форма на подъеме. Волевым решением и вопреки регламенту спортсмена включили в состав. И в Пекине он выиграл золото.

Ефимова — этот как раз тот же самый кейс. Нет сомнений, что к Играм в Токио Юля подойдет в гораздо более интересной форме. Она не скрывает, что зимой-весной толком не тренировалась и сейчас далека от оптимальных кондиций. Но за 13 лет карьеры на топ-уровне Ефимова приучила всех, что лучшие результаты она показывает именно на главных стартах. Как бы ни была готова весной. Этим спортсменка выгодно отличалась от подавляющего большинства сборной. Не секрет, что для многих главное — отобраться в команду. И больше половины на ключевых стартах не может даже повторить свои результаты, показанные на весеннем отборе. Юлия же их заметно улучшает.



Мы уже вспоминали чемпионат России-2019. Тогда она на отборе проплыла 200 м за 2.23,88, но на золотом ЧМ в Корее было уже 2.20,17. Для сравнения: у Марии Темниковой — 2.23,45 на отборе и только 2.24,55 на чемпионате мира. У 25-летней Темниковой каких-либо успехов в 50-метровом бассейне не было никогда. И даже если она повторит в Токио сегодняшние 2.22,76 — для медали этого не хватит. В Японии нужно будет плыть в районе 2.20. И Ефимовой это по силам. Не уверен по поводу золота, но сомнений в том, что она будет на пьедестале на этой дистанции, никаких.

Вместе с тем отодвигать Марию тоже неправильно. Она проплыла по личному рекорду. И для нее Олимпиада — такая же мечта. Она ради нее пахала, может быть, всю жизнь. Наверняка чем-то жертвовала. Терпела. Страдала. И в честной борьбе выполнила критерии. Для нее замена станет трагедией.

В общем, патовая ситуация. И правильного выхода из нее не видно. Если мы хотим справедливости — должна ехать Темникова. Если медали — Ефимова.

Что выберет федерация — узнаем скоро.