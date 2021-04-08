Ефимова считает, что невозможно предсказать победителей Олимпиады

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассказала о своих ожиданиях перед Олимпиадой в Токио.

Ранее Ефимова отобралась на Игры на дистанции 100 метров, но не смогла занять первые два места на чемпионате России 2021 в Казани, чтобы попасть в олимпийскую квоту на дистанции 200 метров брассом.

«Сложно предсказать с каким временем, и кто выиграет Олимпиаду в Токио. Если чемпионаты мира по какой-то причине еще можно предсказать, то вот что будет на Олимпиаде представить себе невозможно. Кто-то как всегда внезапно шарахнет, выстрелит, покажет очень хорошее время и выиграет. А может и нет, как на прошлой Олимпиаде, даже я со своими всеми сложностями была вторая и время было и у первой, и у второй ни о чем. Возможно, на этой Олимпиаде будет также», — сказала Ефимова.

Также спортсменка рассказала о сложностях выступлений на разных дистанциях.

«Натренировать 200 метров тяжело, в принципе дотренироваться до такого уровня как у меня очень тяжело. Каждый раз я на 50 и 100 выхожу налегке, а вот на 200 каждый раз сидишь и думаешь, о Боже мой! Потому что понимаешь, что это будет больно, при всех раскладах это больно. Самое больное это уже где-то под самый конец, когда ты по середине дистанции плывешь, встаешь на дистанции, а тебе еще столько плыть надо. Когда ты впереди, тебя еще это подбадривает. А когда далеко, чувствуется безысходность», — отметила Юлия.

(Рустам Имамов)