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Названы даты проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Казани

20:17

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет в Казани с 17 по 22 декабря 2022 года, сообщает ТАСС.

Казань получила право на проведение соревнования 17 июля 2017 года. Также в 2022 году в Казани пройдет Всемирная конвенция Международной федерации плавания.

В 2021 году в Казани прошел чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Медальный зачет выиграли российские пловцы, завоевавшие 11 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13002813

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Иван Шитик все материалы автора
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