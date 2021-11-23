Названы даты проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Казани

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет в Казани с 17 по 22 декабря 2022 года, сообщает ТАСС.

Казань получила право на проведение соревнования 17 июля 2017 года. Также в 2022 году в Казани пройдет Всемирная конвенция Международной федерации плавания.

В 2021 году в Казани прошел чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Медальный зачет выиграли российские пловцы, завоевавшие 11 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград.