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Сегодня, 18:09

Двукратный олимпийский чемпион Рылов завершит карьеру в следующем году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Евгений Рылов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что планирует завершить карьеру после следующего сезона.

«Я в любом случае планировал, что следующий год последний в спортивной карьере. И я в принципе думаю, что у нас не будет Олимпийских игр-2024. У российских спортсменов, насколько я знаю, будут альтернативные старты, поэтому готовлюсь к ним. Я уже просто не поеду [на Олимпиаду]. Я думаю, меня не захотят допускать туда по большей степени», — приводит слова Рылова РИА «Новости».

26-летний Рылов — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион мира на короткой воде и четырехкратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион юношеских Олимпийских игр. Он первый российский спортсмен, выигравший олимпийское золото в плавании в бассейне в XXI веке.

Российские пловцы отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что World Aquatics примет решение по возможному допуску пловцов из России и Белоруссии на турниры позднее в 2023 году. В апреле была создана рабочая группа по данному вопросу.

Источник: РИА Новости
плавание
Евгений Рылов
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