Австралийцы установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем

Пловцы сборной Австралии установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира-2023 в японской Фукуоке.

В составе команды выступали Молли О'Каллаган, Шайна Джек, Кайл Чалмерс и Джек Картрайт. Их результат — 3 минуты 18,83 секунды. Прежний рекорд принадлежал также австралийцам и был установлен в июне 2022 года на чемпионате мира в Будапеште (3.19,38).

Ранее женская сборная Австралии установила мировой рекорд в эстафете 4х200 метров.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Фукуоке с 14 по 30 июля.