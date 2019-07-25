Чимрова стала седьмой в финале на 200-метровке баттерфляем на ЧМ

Россиянка Светлана Чимрова заняла седьмое место в финале на 200-метровке баттерфляем на чемпионате мира в Кванджу. Она показала результат 2.08,70.
Первое место заняла венгерская спортсменка Богларка Капаш (2.06,78), второе - американка Хэйли Фликингер (2.06,95), тройку замкнула еще одна американка Кэйти Дрэбот (2.07,04).
Плавание
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Женщины
200 м баттерфляй
Финал
1. Богларка Капаш (Венгрия) - 2.06,78
2. Хэйли Фликингер (США) - 2.06,95
3. Кэйти Дрэбот (США) - 2.07,04
4. Франциска Хентке (Германия) - 2.07,30
5. Ноэми Томас (Канада) - 2.07,48
6. Лилиана Силаги (Венгрия) - 2.07,68
7. Светлана Чимрова (Россия) - 2.08,70
8. Лора Стефенс (Великобритания) - 2.09,3
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