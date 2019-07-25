Чимрова стала седьмой в финале на 200-метровке баттерфляем на ЧМ

Россиянка Светлана Чимрова заняла седьмое место в финале на 200-метровке баттерфляем на чемпионате мира в Кванджу. Она показала результат 2.08,70.

Первое место заняла венгерская спортсменка Богларка Капаш (2.06,78), второе - американка Хэйли Фликингер (2.06,95), тройку замкнула еще одна американка Кэйти Дрэбот (2.07,04).

Плавание

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Женщины

200 м баттерфляй

Финал

1. Богларка Капаш (Венгрия) - 2.06,78

2. Хэйли Фликингер (США) - 2.06,95

3. Кэйти Дрэбот (США) - 2.07,04

4. Франциска Хентке (Германия) - 2.07,30

5. Ноэми Томас (Канада) - 2.07,48

6. Лилиана Силаги (Венгрия) - 2.07,68

7. Светлана Чимрова (Россия) - 2.08,70

8. Лора Стефенс (Великобритания) - 2.09,3