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Ефимова вышла в финал чемпионата России на короткой воде на дистанции 50 м

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Юлия Ефимова.
Фото Дмитрий Коротаев / «Известия»

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова вышла в финал чемпионата России на короткой воде на дистанции 50 метров брассом.

В полуфинале спортсменка проплыла дистанцию за 29,86 секунды и разделила второе место с Евгенией Чикуновой. Лучший результат показала Алина Змушко (29,80 секунды).

Чемпионат России на короткой воде-2023 — первые соревнования для Ефимовой с 2021 года. Турнир проходит с 20 по 25 ноября в Санкт-Петербурге.

Финал в плавании брассом у женщин на 50 метров пройдет во вторник, 21 ноября.

Юлия Ефимова
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