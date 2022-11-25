Новости
Статьи Олимпиада
Р§Рњ 2022
Главная
Плавание

Сегодня, 18:56

Чикунова на чемпионате России установила рекорд Европы на дистанции 200 метров брассом

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Евгения Чикунова в пятницу на чемпионате России по плаванию на короткой воде установила рекорд Европы на дистанции 200 метров брассом.

В финальном заплыве 18-летняя спортсменка показала результат 2 минуты 14,70 секунды. Второй стала Виталина Симонова (2.19,19). Тройку лучших замкнула Ника Годун (2.19,94).

Чикунова превзошла результат предыдущей рекордсменки Европы датчанки Рикки Педерсен, которая в декабре 2013 года на чемпионате Европы показала время 2 минуты 15,21 секунды.

Мировой рекорд принадлежит американке Ребекке Сони (2.14,57), он был установлен в декабре 2009 года.

Чемпионат России и международные соревнования по плаванию проходят в Казани с 20 по 25 ноября в рамках второго этапа «Игр дружбы».

Евгения Чикунова
1
0
Читайте также
Драма Месси и рекорд Роналду, фиаско Германии, феерия Испании и супергол Бразилии: события стартового тура ЧМ-2022
«Ван Гал на тренировке в присутствии телекамер сказал жене: «Можешь пойти в отель. Я скоро приду. Займемся сексом». Удивительный человек!» Интервью Дениса Казанского
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию
Источник в Киеве рассказал о реальной обстановке в городе
Система ПВО сработала на севере Крыма
Что происходит с историческими объектами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме предложили поощрять российских спортсменов за установление рекордов мира и Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости