Чикунова на чемпионате России установила рекорд Европы на дистанции 200 метров брассом

Евгения Чикунова в пятницу на чемпионате России по плаванию на короткой воде установила рекорд Европы на дистанции 200 метров брассом.

В финальном заплыве 18-летняя спортсменка показала результат 2 минуты 14,70 секунды. Второй стала Виталина Симонова (2.19,19). Тройку лучших замкнула Ника Годун (2.19,94).

Чикунова превзошла результат предыдущей рекордсменки Европы датчанки Рикки Педерсен, которая в декабре 2013 года на чемпионате Европы показала время 2 минуты 15,21 секунды.

Мировой рекорд принадлежит американке Ребекке Сони (2.14,57), он был установлен в декабре 2009 года.

Чемпионат России и международные соревнования по плаванию проходят в Казани с 20 по 25 ноября в рамках второго этапа «Игр дружбы».