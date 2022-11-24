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В Госдуме предложили поощрять российских спортсменов за установление рекордов мира и Европы

Сергей Разин
корреспондент
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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев предложил дополнительно поощрять российских спортсменов.

«Предлагаю дополнительно денежными премиями поощрять спортсменов за установление рекордов Европы и мира. Также можно подумать и над нематериальными поощрениями, наградами. А иностранным спортсменам нужно ориентироваться на наши рекорды, которые устанавливаются на официальных соревнованиях», — приводит слова Свищева ТАСС.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине на чемпионате России по плаванию на короткой воде.

Источник: https://tass.ru/sport/16413713
Дмитрий Свищев
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