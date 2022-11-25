Рылов оценил свое выступление на чемпионате России на «тройку»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов оценил свое выступление на чемпионате России по плаванию в Казани.

«Оцениваю свое выступление на чемпионате, наверное, на «тройку». Думал, что буду получше. Много чего не получилось, поэтому опустим эти моменты, дальше будем работать и смотреть, исправлять, стараться», — приводит ТАСС слова Рылова.

Также он ответил на вопрос, как будет готовиться к Кубку Сальникова.

«Три недели еще до Кубка Сальникова, должны успеть, но мне сложно ответить на этот вопрос, потому что нагрузку делали резкую перед чемпионатом России, и сейчас я под ней, может, моему организму и больше потребуется времени», — добавил 26-летний пловец.

Чемпионат России по плаванию прошел в Казани с 20 по 25 ноября. Рылов стал первым на дистанции 200 м на спине.

Соревнования в рамках Кубка Сальникова стартуют 16 ноября в Санкт-Петербурге.