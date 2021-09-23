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Четырехкратная олимпийская чемпионка рассказала, почему обиделась на Украину

19:05
Яна Клочкова. Фото Getty Images
Яна Клочкова. Фото Getty Images

Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию украинка Яна Клочкова рассказала об обиде на власти страны. Спортсменка не получила приглашение на торжества по случаю 30-летия независимости Украины.

«Спортсмены оказываются ненужными нашей стране. Много людей мне писали и спрашивали, почему меня не пригласили. Я тоже задаю этот вопрос, почему так относятся. У меня нет ответа.

Честно, после этой ситуации с празднованием дня независимости Украины у меня опускаются руки», — цитирует Клочкову «Обозреватель».

Клочкова выиграла золотые медали на дистанциях 200 и 400 м комплексным плаванием на Олимпийских играх 2000 и 2004 годов.

Дополнительная информация:

https://news.obozrevatel.com/sport/sport/opuskayutsya-ruki-yana-klochkova-obidelas-na-ukrainu-iz-za-prazdnovaniya-30-letiya-nezavisimosti.htm

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