Четырехкратная олимпийская чемпионка рассказала, почему обиделась на Украину

Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию украинка Яна Клочкова рассказала об обиде на власти страны. Спортсменка не получила приглашение на торжества по случаю 30-летия независимости Украины.

«Спортсмены оказываются ненужными нашей стране. Много людей мне писали и спрашивали, почему меня не пригласили. Я тоже задаю этот вопрос, почему так относятся. У меня нет ответа.

Честно, после этой ситуации с празднованием дня независимости Украины у меня опускаются руки», — цитирует Клочкову «Обозреватель».

Клочкова выиграла золотые медали на дистанциях 200 и 400 м комплексным плаванием на Олимпийских играх 2000 и 2004 годов.