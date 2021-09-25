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Рылов победил на турнире в Неаполе

10:54
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Российский пловец Евгений Рылов победил на дистанции 100 метров на спине на девятом этапе Международной лиги плавания (ISL) в Неаполе.

Рылов в составе команды Energy Standard финишировал с результатом 49,42 секунды. Вторым стал бразилец Гильерме Гвидо (49,65), третьим — немец Кристиан Динер (50,71).

Турнир Неаполе проходит с пятницы по воскресенья.

Напомним, 25-летний Рылов — двукратный олимпийский чемпион Игр в Токио. Также у него серебро Олимпиады-2020 и бронза Игр-2016.

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Роман Шишов все материалы автора

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