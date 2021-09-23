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Юлия Ефимова планирует выступить на всех этапах Кубка мира-2021

09:21
Юлия Ефимова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юлия Ефимова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Представитель российской пловчихи Юлии Ефимовой Ольга Елисеева рассказала о планах спортсменки, сообщает РИА Новости.

По словам агента, Ефимова планирует выступить на всех этапах Кубка мира-2021, который пройдет в Берлине (1-3 октября), Будапеште (7-9 октября), Дохе (23-25 октября) и Казани (28-30 октября).

На Олимпиаде в Токио россиянка заняла пятое место на дистанции 100 м брассом.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210923/plavanie-1751392021.html

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Виктория Кравченко все материалы автора

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