Юлия Ефимова планирует выступить на всех этапах Кубка мира-2021

Представитель российской пловчихи Юлии Ефимовой Ольга Елисеева рассказала о планах спортсменки, сообщает РИА Новости.

По словам агента, Ефимова планирует выступить на всех этапах Кубка мира-2021, который пройдет в Берлине (1-3 октября), Будапеште (7-9 октября), Дохе (23-25 октября) и Казани (28-30 октября).

На Олимпиаде в Токио россиянка заняла пятое место на дистанции 100 м брассом.