Чемпионка Европы по плаванию Устинова рассказала о последствиях коронавируса

Российская пловчиха, финалистка Олимпийских игр и призер чемпионата мира Дарья Устинова после выступления на этапе Кубка мира по плаванию FINA рассказала о последствиях заболевания коронавирусом для ее вида спорта.

На турнире в Казани она заняла второе место на дистанции 200 метров на спине.

«Потихоньку втягиваюсь, стараюсь вернуться на те результаты, которые у меня были летом. Не скажу, что это легко, но через старты все получится. Дело в том, что я летом переболела коронавирусом и поэтому подготовка к началу этого сезона пошла вообще не по плану. С дыханием все было нормально, долгое время держалась температура и были проблемы с сердцем. Я чувствовала, что у меня начинается жесткая аритмия, буквально только последние три недели я полноценно тренируюсь. На восстановление требуется много времени. Выносливости мне не хватает до сих пор. Сейчас планирую дать себе нагрузку в горах и постепенно готовится к чемпионату России», — сказала Устинова.

Ранее о заболевании коронавирусом рассказал пловец Владимир Морозов.