Двукратный чемпион мира Чупков заявил, что может завершить карьеру в любой момент

Российский пловец, двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы Антон Чупков прокомментировал свое выступление на этапе Кубка мира в Казани, где он занял третье место на дистанции 200 метров брассом и рассказал о своих дальнейших планах.

«Мне кажется, у нас брасом на любых соревнованиях, на каждом старте идет очень плотная борьба, — сказал Чупков. — Мне все равно где плавать, я стараюсь больше получать удовольствие от самого процесса, вне зависимости от того какой бассейн, какой старт. Сейчас никаких задач себе не ставлю, и мне их никто не ставит. Стал спокойнее относиться к плаванию, в целом к профессиональному спорту. Чувствую себя намного лучше, показываю неплохие результаты после достаточно большого перерыва на отдых. Только начал тренироваться, поэтому думаю у меня неплохое сейчас время. Стараюсь не загоняться и не давить на себя профессиональным плаванием. Я никогда особо не загонялся, но сейчас научился работать по-настоящему в удовольствие».

Ранее 24-летний россиянин говорил о завершении карьеры сразу после Олимпиады в Токио, где он остался без медалей.

«Дальнейших планов нет, живу сегодняшним днем. Даже не завтрашним. Календаря стартов для себя не делаю. Шансы поехать на чемпионат мира? Возможно они есть, надо будет посмотреть. Насколько я слышал Кубок мира в Казани и Дохе считается за отбор, так что глянем что решит тренерский штаб нашей сборной. В любом случае состав на чемпионат мира выбираю не я. Мне есть чем загоняться, не этим. И есть чем заняться. Не поеду на чемпионат Европы — не беда. Цель была поехать на чемпионат Европы, попробовать только себя. Чемпионат Европы — это уже большой старт, не хотел заморачиваться. Здесь полайтовее, к тому же люблю приезжать в Казань и местный бассейн. Слова о завершении карьеры? Постойте, я же не говорил, что точно уйду. Я сказал, что это возможно. То же самое повторяю и сейчас. Главное насладиться сегодняшним результатом», — подчеркнул Чупков.