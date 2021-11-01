Девять федераций призвали Европейскую лигу плавания решить вопрос о досрочных выборах

Федерации Швеции, Дании, Эстонии, Фарерских островов, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы и Норвегии призвали Европейскую лигу плавания (LEN) принять меры, чтобы досрочные выборы руководства организации прошли в феврале 2022 года. Соответствующее заявление оказалось в распоряжении ТАСС.

«Девять федераций хотели бы опубликовать это совместное заявление относительно медленного рассмотрения петиции о проведении внеочередного конгресса, которая была представлена 25 сентября в Будапеште , — говорится в заявлении. — Было бы разумно и в рамках конституции LEN, чтобы бюро быстро разрешило эту ситуацию. С момента проведения конгресса прошло больше месяца, а федерациям — членам LEN почти не было отправлено никакой информации.

Дальнейшая отсрочка проведения внеочередного конгресса только усилит раскол в европейских водных видах спорта и отвлечет нас от решения важных вопросов для развития спорта. Мы призываем бюро LEN принять срочные меры, чтобы внеочередной избирательный съезд состоялся 5 февраля 2022 года".

В конце сентября портал Inside the Games сообщил, что 24 национальные федерации подписали петицию с призывом к проведению внеочередного конгресса из-за недоверия к действующему руководству.