Воронина с мировым рекордом победила на чемпионате мира в США
15 февраля 2020, 23:24
Россиянка Наталья Воронина выиграла дистанцию 5 000 метров на чемпионате мира. 25-летняя спортсменка обновила мировой рекорд.
Второй стала Мартина Сабликова из Чехии. Замкнула тройку голландка Эсме Виссер.
Солт-Лейк-Сити (США)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Женщины
5 000 м
1. Наталья Воронина (Россия) — 6.39,021 (WR)
2. Мартина Сабликова (Чехия) — 6.41,184
3. Эсме Виссер (Голландия) — 6.46,685
4. Марина Зуева (Белоруссия) — 6.48,223
5. Ивана Блонден (Канада) — 6.48,982
6. Изабелла Вайдеманн (Канада) — 6.49,108
10. Елена Сохрякова (Россия) — 6.59,582
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