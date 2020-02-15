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Воронина с мировым рекордом победила на чемпионате мира в США

15 февраля 2020, 23:24
Наталья Воронина. Фото Reuters
Наталья Воронина. Фото Reuters
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Россиянка Наталья Воронина выиграла дистанцию 5 000 метров на чемпионате мира. 25-летняя спортсменка обновила мировой рекорд.

Второй стала Мартина Сабликова из Чехии. Замкнула тройку голландка Эсме Виссер.

Солт-Лейк-Сити (США)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Женщины

5 000 м

1. Наталья Воронина (Россия) — 6.39,021 (WR)

2. Мартина Сабликова (Чехия) — 6.41,184

3. Эсме Виссер (Голландия) — 6.46,685

4. Марина Зуева (Белоруссия) — 6.48,223

5. Ивана Блонден (Канада) — 6.48,982

6. Изабелла Вайдеманн (Канада) — 6.49,108

10. Елена Сохрякова (Россия) — 6.59,582

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