Голландец Патрик Руст одержал победу на дистанции 5000 м на этапе Кубка мира в Томашуве-Мазовецком (Польша). Второй результат показал Данила Семериков, отставший от него практически на секунду. Денис Юсков — третий.

Коньки

Томашув-Мазовецкий (Польша)

Кубок мира

Мужчины

Стайерский бег

5 000 м

1. Патрик Руст (Голландия) — 6.19,388

2. Данила Семериков (Россия) — 6.20,469

3. Денис Юсков (Россия) — 6.24,303

4. Марсель Боскер (Голландия) — 6.24,343

5. Александр Румянцев (Россия) — 6.24,668

6. Йоррит Бергсма (Голландия) — 6.26,127

11. Сергей Трофимов (Россия) — 6.30,502