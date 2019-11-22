Семериков — второй на этапе Кубка мира в Польше, Юсков — третий
21:04
Голландец Патрик Руст одержал победу на дистанции 5000 м на этапе Кубка мира в Томашуве-Мазовецком (Польша). Второй результат показал Данила Семериков, отставший от него практически на секунду. Денис Юсков — третий.
Коньки
Томашув-Мазовецкий (Польша)
Кубок мира
Мужчины
Стайерский бег
5 000 м
1. Патрик Руст (Голландия) — 6.19,388
2. Данила Семериков (Россия) — 6.20,469
3. Денис Юсков (Россия) — 6.24,303
4. Марсель Боскер (Голландия) — 6.24,343
5. Александр Румянцев (Россия) — 6.24,668
6. Йоррит Бергсма (Голландия) — 6.26,127
11. Сергей Трофимов (Россия) — 6.30,502
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