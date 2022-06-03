Олимпийский чемпион Гуляев избран на пост президента Союза конькобежцев России

Олимпийский чемпион Николай Гуляев избран на пост президента Союза конькобежцев России. Отчетно-выборный конгресс организации прошел в пятницу в Москве, сообщает ТАСС.

На пост также претендовали возглавлявший организацию с 2009 года Алексей Кравцов и мастер спорта международного класса Вадим Морозов.

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине российские конькобежцы и шорт-трекисты завоевали две серебряные и две бронзовые награды.

Гуляеву — олимпийский чемпион 1988 года на Играх в Калгари. С 2012 по 2016 год он занимал должность первого заместителя руководителя Департамента физической культуры и спорта города Москвы, после руководил департаментом до 2019 года. До выборов Гуляев занимал должность первого вице-президента Союза конькобежцев России, он входит в исполком Олимпийского комитета России (ОКР).