Фаткулина оценила шансы на допуск россиян к турнирам после избрания Кибалко в совет ISU

Российская конькобежка Ольга Фаткулина оценила шансы на допуск россиян к международным турнирам после избрания Александра Кибалко в совет Международного союза конькобежцев (ISU).

«Думаю, шансы все есть. Если смотреть на это с точки зрения правил, у нас есть все шансы восстановиться, доказать через суд право участвовать в международных соревнованиях. Может, они что-то новое придумают, но надо решать, задействовать юристов, адвокатов», — приводит слова Фаткулиной ТАСС.

Сегодня, 10 июня, по итогам контресса ISU россиянин Кибалко был избран в совет организации.

В начале марта ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.