Гуляев — о смене гражданства Просвирновой: «Ни у кого не возникло вопросов к спортсменке»

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев высказался о решении Софьи Просвирновой поменять гражданство на датское.

«Там вообще ни у кого не возникло вопросов к спортсменке. Она выходила замуж не для того, чтобы сидеть в России, а супруг жил в Дании. Сейчас они вместе тренируются и выступают. Причем там шорт-трека нет. Ей пришлось переквалифицироваться. И Софья, как это ни странно, в конькобежном спорте показывает результаты лучше многих наших ребят», — цитирует Гуляева RT.

25-летняя Просвирнова является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, пятикратной чемпионкой Европы. Она участвовала в зимних Олимпийских играх 2014 и 2018 годов.