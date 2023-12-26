Сноуборд
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Сноуборд

Сегодня, 17:15

Вика Уайлда вновь не допускают к соревнованиям. В прошлый раз из-за этого он чуть не вернулся в США

Уайлд недоволен, что ФМБА не допускает его к соревнованиям из-за состояния здоровья
Отдел спорта «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вик Уайлд.
Фото Global Look Press
Новый повод для недовольства двукратного олимпийского чемпиона.

Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 по сноуборду Вик Уайлд снова начал публичную перепалку с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). «У меня нет никаких проблем со здоровьем, но люди из ФМБА каждый раз их находят. Я ощущаю несправедливое отношение», — заявил титулованный сноубордист ТАСС. В 2019 году уже была похожая история. ФМБА долго время не выдавало Вику допуск к соревнованиям. Уайлд даже допускал свое возвращение в США (до сезона-2011/12 он выступал за историческую родину, а в мае 2012 года получил российское гражданство), подчеркивая, что австрийские врачи ему сказали, что он здоров на сто процентов. Тогда в дело пришлось вмешиваться министру спорта Павлу Колобкову, который помог уроженцу Уайт-Салмона решить проблему с организацией.

 
Вик Уайлд. Как он стал русским. История американца Вика Уайлда, который приносит России медали Олимпиад

Несправедливое отношение?

Сейчас Вик настроен выступить на своей четвертой Олимпиаде. Несмотря на свой возраст (сейчас ветерану 37 лет). Однако его мечте стартовать в Италии-2026 могут помешать не только чиновники МОК (сноубордист четко дал понять, что не готов выступать в нейтральном статусе без флага), но и российские организации. Второй раз за пять лет Уайлд пожаловался на действия сотрудников ФМБА.

«Хочу обратиться к Центру спортивной подготовки, Министерству спорта с просьбой помочь мне завоевать еще одну медаль [на Олимпиаде] в Милане, у нас осталось всего два года, я уже должен тренироваться. Министерство спорта и Центр спортивной подготовки отлично делают свою работу, но у меня есть проблема с несколькими людьми из ФМБА, которые не позволяют мне приносить медали России, а приносить медали России всегда было моей целью. У меня нет никаких проблем со здоровьем, но они каждый раз находят [их] и говорят, что со мной что-то не так. Я ощущаю несправедливое отношение. Все, чего я хочу, — завоевать еще больше медалей на Олимпиаде. Считаю, что со мной больше нельзя обращаться неподобающим образом», — сказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион.

Фото Global Look Press

В прошлый раз такая тактика помогла Вику получить допуск. Тогдашний министр спорта Павел Колобков лично встретился с Уайлдом. «Никакого конфликта нет, ситуация простая, — говорил в середине 2019-го журналистам Павел Колобков. — Я знаю, что мы взяли Вика на работу, с ним готов подписать контракт один из регионов, контракт уже лежит на столе. Для того чтобы быть допущенным к соревнованиям, нужно получить допуск. Мы заинтересованы, чтобы наши спортсмены были здоровы, прошли глубокое медобследование и получили разрешение. Как только Вик пройдет обследование в ФМБА или предоставит справку из Австрии, что он здоров, то получит допуск, потому что у него были определенные вопросы. Кстати, обследование в Австрии оплачено государством. Мы заинтересованы, чтобы он выступал здоровым, за Россию, все зависит от него. В ближайшее время я с ним встречусь, если есть дополнительные вопросы, отвечу, мы заинтересованы, чтобы он продолжал выступать за Россию и приносил медали, мы делаем для этого все, уверен, что он тоже заинтересован в этом».

Спустя несколько дней спортсмен получил временный допуск, затем постоянный, а через полтора года завоевал для России еще одну олимпийскую медаль — бронзу Игр в Пекине. Посмотрим, как сейчас поведет себя Олег Матыцин. Будет ли он вмешиваться в конфликт?

 
Вик Уайлд и&nbsp;Алена Заварзина. История любви и расставания сноубордистов Вика Уайлда и Алены Заварзиной

Правильное решение

Напомним, что Уйалд сейчас представляет Татарстан. Именно этот регион предоставил возможность спортсмену подготовиться к Пекину-2022, где Вик взял, возможно, главную медаль в своей карьере. Сразу после награждения сноубордист не смог сдержать слезы.

«Выступать в малом финале сложнее эмоционально, чем в большом, — отмечал Уайлд в разговоре с „СЭ“. — Потому что если ты проиграешь в борьбе за золото, то поедешь домой с серебром. Если проиграть бронзу, то едешь домой ни с чем. Хотя был так близко! Впервые оказался в такой ситуации, это самая трудная гонка в моей жизни. Выходил на битву. Показать, кто я такой, что действительно могу в этом виде спорта. И вот все получилось! А дальше навалилось опустошение. И вместе с этим столько эмоций, что трудно их описать. Бронза Пекина более запоминающаяся, чем победы в Сочи? В Сочи я ехал „убивать“. В хорошем смысле. Я был „убийцей“ в лучшей форме в своей жизни, и побеждать стало моей работой. Все складывалось как нужно. Не возникало лишних мыслей. Конечно, выиграть первое золото для себя и целой страны, затем следом второе — это невероятная история. И незабываемая. К тому же всю жизнь шел к этой Олимпиаде, мечтал об этом с девяти лет. Так что эмоции сильные. Самые лучшие в моей жизни, вероятно. Но и в Китае возникли сильные чувства. Правда, уже совсем другие. Так что Игры-2022 также не смогу забыть».

Фото Федор Успенский, "СЭ"

Вик признавался, что, оставшись в России, он потерял очень много денег, которые мог бы заработать на спонсорских контрактах за границей.

«В Пекине я остался наедине с самим собой. И мне нужна была эта медаль. Не для того чтобы кому-то что-то доказать. А чтобы доказать самому себе. Я ведь прожил непростые годы после Сочи. И сталкивался со сложным выбором. Вероятно, это самые трудные годы. Допинговый скандал в 2016 году, коронавирус… Вы не представляете, сколько я потерял на этом денег, сил, времени… Сколько нервов ушло. Мой брак разрушился! Шел с целью снова взять золото на Играх в Корее в 2018-м. И я знал, что мне это под силу. Но не получилось. И что дальше?

Я мог вернуться в Америку, начать жизнь заново, с чистого листа. Но не сделал этого. Наоборот — окончательно перебрался в Россию. Ведь ранее, хотя и выступал за нашу страну, но жил в основном в Европе — в Германии, Италии, Португалии. Россию я даже почти не знал. И тут я поворачиваюсь на 360 градусов. Так что эта бронза… Вероятно, она показывает, что все не зря. Что принял правильные решения и ни о чем не жалею. Хотя и раньше не жалел бы».

Недавно Уайлд заявил, что хочет представлять Россию в МОК: «Я обратился в ОКР и Минспорт, чтобы обсудить этот вопрос. Пока решения нет». Интересная кандидатура, особенно учитывая, что спортсмен с необычной судьбой сам этого хочет.

Вик Уайлд
Сноуборд
2
4
Читайте также
Журналисты «СЭ» назвали главных героев 2023 года
Артем Дзюба спел фанатскую песню «Зенита» группы «Ленинград»
Корабль «Новочеркасск» получил повреждение в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ
Аксенов сообщил о гибели одного человека при атаке ВСУ на порт Феодосии
ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Популярное видео
Колобков о возможном возвращении сноубордиста Уайлда в США
Звезда российского сноуборда Тудегешева завершила карьеру
Тудегешева вновь быстрее всех
Московская премьера фильма The Art Of Flight
ЛЕГЕНДЫ СНОУБОРДИНГА ПРЕЗЕНТУЮТ В МОСКВЕ НОВЕЙШЕЕ ВИДЕО "STANDING SIDEWAYS!"
Новая попытка Жафярова найти новый клуб
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: специальный репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
«Трактор» рвется наверх
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шведский олимпиец утонул в центре Стокгольма. Тело искали почти три месяца

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости