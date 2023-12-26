Вика Уайлда вновь не допускают к соревнованиям. В прошлый раз из-за этого он чуть не вернулся в США

Новый повод для недовольства двукратного олимпийского чемпиона.

Двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 по сноуборду Вик Уайлд снова начал публичную перепалку с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА). «У меня нет никаких проблем со здоровьем, но люди из ФМБА каждый раз их находят. Я ощущаю несправедливое отношение», — заявил титулованный сноубордист ТАСС. В 2019 году уже была похожая история. ФМБА долго время не выдавало Вику допуск к соревнованиям. Уайлд даже допускал свое возвращение в США (до сезона-2011/12 он выступал за историческую родину, а в мае 2012 года получил российское гражданство), подчеркивая, что австрийские врачи ему сказали, что он здоров на сто процентов. Тогда в дело пришлось вмешиваться министру спорта Павлу Колобкову, который помог уроженцу Уайт-Салмона решить проблему с организацией.

Несправедливое отношение?

Сейчас Вик настроен выступить на своей четвертой Олимпиаде. Несмотря на свой возраст (сейчас ветерану 37 лет). Однако его мечте стартовать в Италии-2026 могут помешать не только чиновники МОК (сноубордист четко дал понять, что не готов выступать в нейтральном статусе без флага), но и российские организации. Второй раз за пять лет Уайлд пожаловался на действия сотрудников ФМБА.

«Хочу обратиться к Центру спортивной подготовки, Министерству спорта с просьбой помочь мне завоевать еще одну медаль [на Олимпиаде] в Милане, у нас осталось всего два года, я уже должен тренироваться. Министерство спорта и Центр спортивной подготовки отлично делают свою работу, но у меня есть проблема с несколькими людьми из ФМБА, которые не позволяют мне приносить медали России, а приносить медали России всегда было моей целью. У меня нет никаких проблем со здоровьем, но они каждый раз находят [их] и говорят, что со мной что-то не так. Я ощущаю несправедливое отношение. Все, чего я хочу, — завоевать еще больше медалей на Олимпиаде. Считаю, что со мной больше нельзя обращаться неподобающим образом», — сказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион.

Фото Global Look Press

В прошлый раз такая тактика помогла Вику получить допуск. Тогдашний министр спорта Павел Колобков лично встретился с Уайлдом. «Никакого конфликта нет, ситуация простая, — говорил в середине 2019-го журналистам Павел Колобков. — Я знаю, что мы взяли Вика на работу, с ним готов подписать контракт один из регионов, контракт уже лежит на столе. Для того чтобы быть допущенным к соревнованиям, нужно получить допуск. Мы заинтересованы, чтобы наши спортсмены были здоровы, прошли глубокое медобследование и получили разрешение. Как только Вик пройдет обследование в ФМБА или предоставит справку из Австрии, что он здоров, то получит допуск, потому что у него были определенные вопросы. Кстати, обследование в Австрии оплачено государством. Мы заинтересованы, чтобы он выступал здоровым, за Россию, все зависит от него. В ближайшее время я с ним встречусь, если есть дополнительные вопросы, отвечу, мы заинтересованы, чтобы он продолжал выступать за Россию и приносил медали, мы делаем для этого все, уверен, что он тоже заинтересован в этом».

Спустя несколько дней спортсмен получил временный допуск, затем постоянный, а через полтора года завоевал для России еще одну олимпийскую медаль — бронзу Игр в Пекине. Посмотрим, как сейчас поведет себя Олег Матыцин. Будет ли он вмешиваться в конфликт?

Правильное решение

Напомним, что Уйалд сейчас представляет Татарстан. Именно этот регион предоставил возможность спортсмену подготовиться к Пекину-2022, где Вик взял, возможно, главную медаль в своей карьере. Сразу после награждения сноубордист не смог сдержать слезы.

«Выступать в малом финале сложнее эмоционально, чем в большом, — отмечал Уайлд в разговоре с „СЭ“. — Потому что если ты проиграешь в борьбе за золото, то поедешь домой с серебром. Если проиграть бронзу, то едешь домой ни с чем. Хотя был так близко! Впервые оказался в такой ситуации, это самая трудная гонка в моей жизни. Выходил на битву. Показать, кто я такой, что действительно могу в этом виде спорта. И вот все получилось! А дальше навалилось опустошение. И вместе с этим столько эмоций, что трудно их описать. Бронза Пекина более запоминающаяся, чем победы в Сочи? В Сочи я ехал „убивать“. В хорошем смысле. Я был „убийцей“ в лучшей форме в своей жизни, и побеждать стало моей работой. Все складывалось как нужно. Не возникало лишних мыслей. Конечно, выиграть первое золото для себя и целой страны, затем следом второе — это невероятная история. И незабываемая. К тому же всю жизнь шел к этой Олимпиаде, мечтал об этом с девяти лет. Так что эмоции сильные. Самые лучшие в моей жизни, вероятно. Но и в Китае возникли сильные чувства. Правда, уже совсем другие. Так что Игры-2022 также не смогу забыть».

Фото Федор Успенский, "СЭ"

Вик признавался, что, оставшись в России, он потерял очень много денег, которые мог бы заработать на спонсорских контрактах за границей.

«В Пекине я остался наедине с самим собой. И мне нужна была эта медаль. Не для того чтобы кому-то что-то доказать. А чтобы доказать самому себе. Я ведь прожил непростые годы после Сочи. И сталкивался со сложным выбором. Вероятно, это самые трудные годы. Допинговый скандал в 2016 году, коронавирус… Вы не представляете, сколько я потерял на этом денег, сил, времени… Сколько нервов ушло. Мой брак разрушился! Шел с целью снова взять золото на Играх в Корее в 2018-м. И я знал, что мне это под силу. Но не получилось. И что дальше?

Я мог вернуться в Америку, начать жизнь заново, с чистого листа. Но не сделал этого. Наоборот — окончательно перебрался в Россию. Ведь ранее, хотя и выступал за нашу страну, но жил в основном в Европе — в Германии, Италии, Португалии. Россию я даже почти не знал. И тут я поворачиваюсь на 360 градусов. Так что эта бронза… Вероятно, она показывает, что все не зря. Что принял правильные решения и ни о чем не жалею. Хотя и раньше не жалел бы».

Недавно Уайлд заявил, что хочет представлять Россию в МОК: «Я обратился в ОКР и Минспорт, чтобы обсудить этот вопрос. Пока решения нет». Интересная кандидатура, особенно учитывая, что спортсмен с необычной судьбой сам этого хочет.