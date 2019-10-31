Вик Уайлд: «С нетерпением жду нашего первого этапа Кубка мира в России»

Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд? продолжит выступать за сборную России в этом сезоне. Ранее у 33-летнего сноубордиста были проблемы с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), которое не хотело допускать его до стартов и тренировок, но все разрешилось в пользу спортсмена.

— Я чувствую себя хорошо и получаю большое удовольствие от тренировок в составе сборной России, — цитируют «Известия» Уайлда. — С нетерпением жду нашего первого этапа Кубка мира в России 7-8 декабря.