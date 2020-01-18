Уайлд занял третье место в параллельном гигантском слаломе на КМ в Словении

Россиянин Вик Уайлд показал третий результат в параллельном гигантском слаломе на этапе Кубка мира в словенском местечке Рогле.

Победу одержал итальянец Эдвин Коратти, серебро завоевал другой представитель Италии — Роланд Фишналлер.

Ранее в соревнованиях у женщин также третий результат показала россиянка Наталья Соболева.

Сноуборд

Рогла (Словения)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный гигантский слалом

1. Эдвин Коратти (Италия)

2. Роланд Фишналлер (Италия)

3. Вик Уайлд (Россия)

4. Дмитрий Логинов (Россия)

Андрей Соболев выбыл в 1/8 финала.