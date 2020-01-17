Марино и Тутан выиграли в слоупстайле у женщин и мужчин в Лааксе

Американка Джулия Марино выиграла этап Кубка мира в Лааксе в слоупстайле. Лучшей из россиянок стала Екатерина Косова, занявшая 14-е место.

У мужчин первенствовал канадец Себастьен Тутан, а россиянин Владислав Хадарин стал 24-м.

Лаакс (Швейцария)

Кубок мира

Слоупстайл

Женщины

1. Джулия Марино (США)

2. Рейра Ивабути (Япония)

3. Кейти Ормирод (Великобритания)

4. Анника Морган (Германия)

5. Хэйли Лэнгленд (США)

6. Лори Блуэн (Канада)...

14. Екатерина Косова (Россия)

Мужчины

1. Себастьен Тутан (Канада)

2. Редмонд Джерард (США)

3. Джадд Хенкес (США)

4. Столе Саннбек (Норвегия)

5. Свен Торгрен (Швеция)

6. Люк Уинкелманн (США)...

24. Владислав Хадарин (Россия)