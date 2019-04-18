Екатерина Тудегешева официально завершила карьеру

Двукратная чемпионка мира, многократная победительница этапов Кубка мира и заслуженный мастер спорта России Екатерина Тудегешева объявила в своем Фэйсбуке о том, что завершает карьеру.

– Дорогие мои друзья, сегодня хотела бы официально объявить, что я закачиваю свою профессиональную спортивную карьеру. Я свою миссию в спорте высших достижений выполнила, настало время уйти со старой дороги и найти новый путь и двигаться, развиваться дальше в разных сферах и направлениях!

Я счастлива, что мне удалось пройти такой незабываемый, уникальный путь и достичь определенных высот в спорте. Надеюсь весь накопленный опыт использовать в будущем на благо общества и развития спорта! Сноуборд навсегда останется в моем сердце.

Хотела сказать большое спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всей моей спортивной карьеры и словом и делом, очень это ценю.

Особая благодарность Алексею Николаевичу Бакай, Ларисе Александровне Кузнецовой,

моему австрийскому тренеру Рихарду Пикль, за непосредственную работу со мной все эти годы, за мотивацию для достижения результата, поддержку и помощь по разным вопросам, вы очень многому меня научили, – написала Тудегешева.

В 2007 году Тудегешева завоевала золотую медаль в параллельном гигантском слаломе на ЧМ в швейцарской Арозе. Стала бронзовой призеркой на мировом первенстве в корейском Канвондо. Заняла первое место на ЧМ-2013 в канадском Стоунхеме.